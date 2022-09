Giugliano | buona la prima | battuta la Viterbese all’esordio

Leggi su anteprima24

(Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino –laper ildi Di Napoli cha battezza il ritorno in serie C liquidando laal Partenio di Avellino. La compagine partenopea si impone all’inglese, trovando una rete per tempo. Dopo un palo colpito dallasu punizione, è bomber Piovaccari a caricarsi la squadra sulle spalle, realizzando il gol del vantaggio per i “Tigrotti”. La rete da fiducia alche prende in mano le redini dell’incontro, facilitato dall’espulsione di Mbaye per un fallo su Salvemini. Nella ripresa arriva il gol della tranquillità, lo realizza Gladestony, permettendo ai partenopei di amministrare fino al novantesimo e di mettere nel mirino la prossima sfida con l’Audace ...