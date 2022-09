Giroud: “Ci penso alla convocazione per il Mondiale, ma la priorità è il Milan” (Di domenica 4 settembre 2022) “L’obiettivo numero uno è il Milan, la Francia è un bonus. Poi ovviamente non dico che non ci penso ad un’eventuale convocazione al Mondiale, sarebbe una sciocchezza. Però non so nulla, anche perché non sono l’allenatore. Cosa farei se riuscissi a vincere un altro Mondiale? Non so, radermi la barba magari. Sono passati otto anni!”. Così Olivier Giroud in un’intervista a Telefoot. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) “L’obiettivo numero uno è il, la Francia è un bonus. Poi ovviamente non dico che non ciad un’eventualeal, sarebbe una sciocchezza. Però non so nulla, anche perché non sono l’allenatore. Cosa farei se riuscissi a vincere un altro? Non so, radermi la barba magari. Sono passati otto anni!”. Così Olivierin un’intervista a Telefoot. SportFace.

sportface2016 : #Giroud: “Ci penso alla convocazione per il #Mondiale, ma la priorità è il #Milan” - musagete10 : @zambrysss A parte che Maignan è un fenomeno.. ma comunque Inzaghi (se, come penso sia, è intelligente) se la prend… - BLACKBETTER15 : @lukalauti @El_Tanito_ @wazzaCN Beh io secondo goal lo paro io ma la colpa è della difesa in tutti e tre i goal ma… - il_Rube : RT @peppe_pellone: @wazzaCN non è colpa di Handanovic se si è perso , ma penso sia razionale , corretto e onesto dire che se un portiere no… - peppe_pellone : @wazzaCN non è colpa di Handanovic se si è perso , ma penso sia razionale , corretto e onesto dire che se un portie… -