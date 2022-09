Giro della Lunigiana, chi è il vincitore Antonio Morgado (Di domenica 4 settembre 2022) Dopo una magnifica quattro giorni di corsa, ora è ufficiale: il Giro della Lunigiana parla portoghese. Il successo finale nella “Corsa dei futuri campioni” è infatti andato ad Antonio Morgado, capace grazie ai piazzamenti ottenuti durante queste giornate di portarsi a casa l’ambitissima corsa. Il lusitano non ha infatti vinto alcuna tappa, chiudendo per tre volte al secondo posto, ma tanto è bastato per salire sul gradino centrale del podio finale. Si tratta del più grande successo della sua giovanissima carriera, ma non è il solo: di seguito andiamo a scoprire qualcosa in più su questo corridore appena maggiorenne ma davvero tanto interessante. LEGGI ANCHE: Tour of Britain: percorso e partecipanti Chi è Antonio Morgado, il padrone del ... Leggi su blogciclismo (Di domenica 4 settembre 2022) Dopo una magnifica quattro giorni di corsa, ora è ufficiale: ilparla portoghese. Il successo finale nella “Corsa dei futuri campioni” è infatti andato ad, capace grazie ai piazzamenti ottenuti durante queste giornate di portarsi a casa l’ambitissima corsa. Il lusitano non ha infatti vinto alcuna tappa, chiudendo per tre volte al secondo posto, ma tanto è bastato per salire sul gradino centrale del podio finale. Si tratta del più grande successosua giovanissima carriera, ma non è il solo: di seguito andiamo a scoprire qualcosa in più su questo corridore appena maggiorenne ma davvero tanto interessante. LEGGI ANCHE: Tour of Britain: percorso e partecipanti Chi è, il padrone del ...

