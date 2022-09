Giovanni Paolo I proclamato beato da Papa Francesco (Di domenica 4 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Giovanni Paolo I è stato proclamato beato da Papa Francesco durante la celebrazione eucaristica in piazza San Pietro. La festa del nuovo beato si terrà ogni anno il 26 agosto, giorno in cui nel 1978 Albino Luciani fu eletto pontefice. Foto: agenziafotogramma.it(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 4 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) –I è statodadurante la celebrazione eucaristica in piazza San Pietro. La festa del nuovosi terrà ogni anno il 26 agosto, giorno in cui nel 1978 Albino Luciani fu eletto pontefice. Foto: agenziafotogramma.it(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

