Giovanni Paolo I da oggi è beato: chi era il Papa del sorriso e la storia della guarigione "miracolosa" (Di domenica 4 settembre 2022) Giovanni Paolo I, ricordato come il Papa del sorriso, che regnò per soli 33 giorni, è da oggi beato, dopo i lunghi 22 anni necessari per completare la causa di beatificazione, aperta a Belluno nel novembre del 2003. Papa Francesco... Leggi su today (Di domenica 4 settembre 2022)I, ricordato come ildel, che regnò per soli 33 giorni, è da, dopo i lunghi 22 anni necessari per completare la causa di beatificazione, aperta a Belluno nel novembre del 2003.Francesco...

Pontifex_it : Questo #TempodelCreato è un’opportunità per coltivare la nostra “conversione ecologica', una conversione incoraggia… - vaticannews_it : ??? Domenica 4 settembre ?? ore 10.25 ??Piazza San Pietro SANTA MESSA PRESIEDUTA DA PAPA FRANCESCO CON RITO DI BEATIFI… - vaticannews_it : 'Io senz’altro non sono uno che sarò eletto', scriveva l'allora Patriarca di Venezia prima di entrare in Conclave.… - Agenzia_Italia : La proclamazione di Papa Francesco con 400 tra cardinali, vescovi e sacerdoti. Un lungo applauso si è levato da pia… - gaejimmy : RT @Don_Lazzara: #AlbinoLuciani, Papa Giovanni Paolo I è stato proclamato Beato! Amen, Alleluja! -