Giorgia Meloni premier? Cominciano contestazioni e agguati: i soliti "democratici" (Di domenica 4 settembre 2022) Finora sono stati in ferie, i profeti della contestazione. Ma ora Cominciano il loro gioco pesante. In 48 ore è Fratelli d'Italia a subire i colpi più pesanti da chi considera nemica Giorgia Meloni. Venerdì a Cagliari, ieri a Milano. In Sardegna contestazioni (in pochini) per la leader di Fdi con tanto di incredibile invasione del palco comiziale, come se fosse una cosa normale. Nel capoluogo lombardo, aggressione violenta ad un gazebo da parte di antagonisti incappucciati, ma comunque identificati dalla Digos e denunciati. I giovani militanti di destra, per fortuna, non hanno reagito alla provocazione. Siamo all'inizio di un clima violento contro il centrodestra? È probabile, come se ci fosse una parola d'ordine nel nome del sabotaggio. Colpiscono le reazioni: ondata di solidarietà a Fdi da tutte le parti per i fatti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Finora sono stati in ferie, i profeti della contestazione. Ma orail loro gioco pesante. In 48 ore è Fratelli d'Italia a subire i colpi più pesanti da chi considera nemica. Venerdì a Cagliari, ieri a Milano. In Sardegna(in pochini) per la leader di Fdi con tanto di incredibile invasione del palco comiziale, come se fosse una cosa normale. Nel capoluogo lombardo, aggressione violenta ad un gazebo da parte di antagonisti incappucciati, ma comunque identificati dalla Digos e denunciati. I giovani militanti di destra, per fortuna, non hanno reagito alla provocazione. Siamo all'inizio di un clima violento contro il centrodestra? È probabile, come se ci fosse una parola d'ordine nel nome del sabotaggio. Colpiscono le reazioni: ondata di solidarietà a Fdi da tutte le parti per i fatti ...

