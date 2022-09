Gerry Scotti | addio? Ci pensa da anni | panico a Mediaset | cosa c' è dietro

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 settembre 2022) A ridosso della ripartenza di Caduta Libera, il programma in onda su Canale 5, in un'intervistaha confessato di desiderare di cambiare genere di programmi nel suo futuro professionale. E ancora, ha aggiunto di sognare di occuparsi di divulgazione. E su queste parole è stato interpellato Alessandro Cecchi Paone, nella sua rubrica su Nuovo Tv in cui risponde alle lettere dei lettori, in questo caso a quella di Francesco da Catania. "si è detto stanco dei quiz, affermando di voler fare un programma di divulgazione scientifica... spero che quel giorno non arrivi mai", scriveva Francesco, evidentemente un fan dinella versione-quiz. E ancora, ha aggiunto: "Non lo vedo nel ruolo dell'Alberto Angela della situazione". Nella risposta, Cecchi Paone ha scritto: "Sono...