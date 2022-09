**Germania: caro vita, accordo governo su piano da 65 mld euro** (Di domenica 4 settembre 2022) Berlino, 4 set. (Adnkronos/Dpa) - I partiti che compongono la coalizione al governo in Germania hanno concordato un piano di sostegno per oltre 65 miliardi di euro contro il caro vita. In Germania, come in molti altri Paesi europei, il potere d'acquisto della popolazione si sta riducendo a causa dei prezzi dell'energia alle stelle e dell'impennata dell'inflazione. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Berlino, 4 set. (Adnkronos/Dpa) - I partiti che compongono la coalizione alin Germania hanno concordato undi sostegno per oltre 65 miliardi di euro contro il. In Germania, come in molti altri Paesi europei, il potere d'acquisto della popolazione si sta riducendo a causa dei prezzi dell'energia alle stelle e dell'impennata dell'inflazione.

