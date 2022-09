Germania | accordo su un maxi piano da 65 miliardi contro il caro vita “Sì a prelievi sugli extraprofitti a livello Ue e nazionale”

(Di domenica 4 settembre 2022) A due giorni dall’annuncio che Gazprom non farà ripartire le forniture attraverso il gasdotto Nord Stream, i partiti che compongono la coalizione al governo inhanno concordato un nuovodi sostegnoilda oltre 65di euro. Come in molti altri Paesi europei, il potere d’acquisto della popolazione si sta riducendo a causa dei prezzi dell’energia alle stelle e dell’impennata dell’inflazione. Il cancelliere Olaf Scholz (Spd), che governa con Verdi e i liberali del Fdp, ha dichiarato che Berlino vuole che glirealizzati da alcune società energetiche grazie all’impennata dei prezzi di mercato vengano utilizzati per alleggerire le bollette delle famiglie. Tra settembre 2021 e il 10 agosto, stando a quanto calcolato dal ...

ladyonorato : Non ci sarà un veto all’ingresso in UE dei cittadini russi, ma solo una sospensione dell’accordo che agevola il ril… - Zamberlett : RT @fattoquotidiano: Germania, accordo su un maxi piano da 65 miliardi contro il caro vita. “Sì a prelievi sugli extraprofitti a livello Ue… - fattoquotidiano : Germania, accordo su un maxi piano da 65 miliardi contro il caro vita. “Sì a prelievi sugli extraprofitti a livello… - KUNTAKI17968108 : RT @jopratix: La Bulgaria e l'Ungheria hanno siglato dei contratti di fornitura gas e petrolio con la Russia. Anche la Turchia di Erdogan h… - jopratix : La Bulgaria e l'Ungheria hanno siglato dei contratti di fornitura gas e petrolio con la Russia. Anche la Turchia di… -

... la sospensione dell'sui visti con Mosca. Kuleba oggi in Svezia. 26 AGOSTO - CORRENTE ... della, del Canada, degli Stati Uniti e di molti altri Paesi del mondo", ha affermato ...In un documento di discussione diffuso prima dell'incontro di Praga, Francia esi ... Un potenziale compromesso sarebbe la sospensione totale deldel 2007 con la Russia di facilitazione ...“Bello Draghi a capo del governo ma con quale maggioranza Se ricominciamo a mettere insieme i partiti che oggi fanno finta di farsi battaglia ...Berlino, 4 set. (Adnkronos/Dpa) - I partiti che compongono la coalizione al governo in Germania hanno concordato un piano di sostegno per oltre 65 miliardi di euro contro il caro vita. In ...