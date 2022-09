GdS – Galatasaray | corsa contro il tempo per Icardi | c’è l’accordo col Psg | la situazione | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 4 settembre 2022) 2022-09-04 17:37:57 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla GdS: Se in Italia la porta dell’hotel Gallia si è chiusa alle ore 20 di giovedì 1° settembre, ci sono alcuni Paesi dove il mercato è ancora aperto. In Turchia chiude l’8 settembre, e fino a quel giorno ilinsisterà per prendere Mauro. L’attaccante argentino è fuori dai piani del Psg: davanti a lui ci sono Mbappé, Neymar e Messi, e in estate è arrivato anche il classe 2002 Ekitike dal Reims. L’ex Inter l’anno scorso non aveva giocato molto partendo spesso dalla panchina, e anche quest’anno con Galtier laè molto simile. LE CIFRE – Per questo, ilsta spingendo per il trasferimento in Turchia: col Psg c’è un accordo verbale sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 20/25 milioni di euro, chi ...