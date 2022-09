Gazzetta | il calcio italiano ritrovi credibilità punendo i buu razzisti e i cori contro i napoletani

(Di domenica 4 settembre 2022) Ieri, ancora una volta, la Curva Nord della Lazio si è fatta riconoscere per i, durante Lazio-Napoli. Si è sentito distintamente, durante il secondo tempo, il coro “Vesuvio lavali col fuoco!”. Non è la prima volta che all’Olimpico succede. Oggi ladello Sport ne scrive. “Applausi comunque per tutti perché si è vista una partita giocata a grande ritmo e senza esclusioni di colpi o eccessi di tatticismo. Su questa strada ildeve ritrovareinternazionale, magarianche gli autori di buu– per Osimhen e Anguissa – ediscriminatori”. L'articolo ilNapolista.

