(Di domenica 4 settembre 2022) Sulladello Sport un approfondimento di mercato firmato da Alfredo Pedullà. Riguarda il nuovo K2 del: Kim etskhelia, comprati da De Laurentiis con i soldi incassati per la cessione dial Chelsea. Un’operazione estremamente redditizia, come sta dimostrando il campo. “da Kalidoua Kim piùtskhelia, il bilancio è già molto positivo non soltanto per il rendimento e i gol (due anche del difensore) delle prime cinque giornate di campionato. Il bilancio è positivo anche se guardiamo il riepilogo dei numeri: ilha incassato 40dae ne ha spesi una trentina per Kim etskhelia, un autentico affare. Possiamo tranquillamente aggiungere che, mentre ...

lucabianchin7 : Aster #Vranckx ha ottime possibilità di diventare l'ultimo acquisto del #Milan: è lui il centrocampista designato.… - Gazzetta_it : CR7-Napoli, ore decisive. Blitz di Mendes per lo scambio con Osimhen - MarcoGuidi13 : La situazione #Paredes al momento: #Juve ancora in pole, vero l'inserimento dell'#Arsenal, ma c'è ottimismo di trov… - napolista : Gazzetta: con #Kim e #Kvara al posto di Koulibaly il Napoli si è assicurato 10 milioni da spendere a gennaio De La… - GiancarloPoli7 : RT @vincerrac: #Antigiornalismo è attribuire virgolettati mai pronunciati. Purtroppo a questo siamo se l'obiettivo è sempre e solo la #Lazi… -

La Gazzetta dello Sport

Il "5" rossoblù è l'uomo più attivo della prima frazione: al 10' ci provaun sinistro dal limite, mentre 9 minuti dopo sfiora il vantaggioun destro piazzato sul secondo palo, fuori di poco. ...Quest'ultima soluzione spingerebbe i bianconeri a configurarsiun 4 - 4 - 2 più nitido: da non escludere la mossa a sorpresa. Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di, premi per ... Cremonese e Sassuolo non si fanno male: pari senza emozioni. Primo punto per i grigiorossi Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Il Futsal Treviso supera nettamente l'Adriatica Uici Fano e vince di nuovo lo scudetto del Calcio a 5 B2/3 ipovedenti. Partita senza storia al Palancilotto di Crocetta del Montello, dove i padroni di ...