Gazzetta – Bilancio mercato Premier: superati i 2 miliardi, Chelsea e United smisurati, Nunez e Haaland i colpi big

Chiusi gli ultimi affari: Aubameyang da Barcellona a Londra dai Blues, Akanji al City, Isak al Newcastle. Anche le piccole comprano tanto: il Forest fa 21 acquisti per 160 milioni, il West Ham per 180, i Wolves per 140

Dal nostro corrispondente Davide Chinellato
2 settembre – LONDRA

Il mercato dei record. La Premier non ha badato a spese per rifarsi il look, sfondando il muro dei 2 miliardi di euro di investimenti che mai nessun torneo nella storia aveva abbattuto. Colpa o merito in primis del Chelsea, Paperone del mercato europeo con 315 milioni di spese, primato storico per una singola sessione (e i Blues ne avrebbero voluti spendere di più). Tutte le squadre hanno contribuito, dal City ...

