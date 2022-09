Gavi lascia il Barcellona? Notizia di calciomercato a sorpresa! (Di domenica 4 settembre 2022) Nonostante la sessione estiva di calciomercato sia giunta al termine da qualche giorno, arrivano notizie a dir poco sorprendenti riguardanti il Barcellona. A quanto pare, infatti, Gavi potrebbe lasciare i blaugrana poiché ha il contratto in scadenza nel 2023. Su di lui, inoltre, ci sarebbe anche un top club tedesco. Gavi Barcellona Bayern Monaco Secondo la Bild, sul centrocampista spagnolo ci sarebbe il Bayern Monaco: i bavaresi starebbero seguendo Gavi da tempo e adesso, nel corso dei prossimi mesi, potrebbero fare sul serio pur di strapparlo al Barcellona. Da capire, ovviamente, se Gavi rinnoverà oppure no il suo contratto con il Barcellona. In caso contrario, il Bayern è alla finestra. Nicola Morisco Leggi su rompipallone (Di domenica 4 settembre 2022) Nonostante la sessione estiva disia giunta al termine da qualche giorno, arrivano notizie a dir poco sorprendenti riguardanti il. A quanto pare, infatti,potrebbere i blaugrana poiché ha il contratto in scadenza nel 2023. Su di lui, inoltre, ci sarebbe anche un top club tedesco.Bayern Monaco Secondo la Bild, sul centrocampista spagnolo ci sarebbe il Bayern Monaco: i bavaresi starebbero seguendoda tempo e adesso, nel corso dei prossimi mesi, potrebbero fare sul serio pur di strapparlo al. Da capire, ovviamente, serinnoverà oppure no il suo contratto con il. In caso contrario, il Bayern è alla finestra. Nicola Morisco

