Gas, la Germania raggiunge l’85% degli stoccaggi in anticipo: superata la soglia minima prevista per l’inverno (Di domenica 4 settembre 2022) Gli stoccaggi di gas della Germania hanno raggiunto il livello dell’85,02%. È stata così superata con quasi un mese di anticipo la soglia che il regolamento tedesco aveva messo come obiettivo da raggiungere il primo ottobre 2022. Un dato positivo per Berlino, che si trova così nelle condizioni di poter superare più agevolmente rispetto al previsto la stagione invernale, minacciata dallo stop delle forniture dalla Russia che passano per il gasdotto Nord Stream 1. Il dato sulle scorte di gas per la Germania conferma quanto già annunciato dallo stesso Olaf Scholz. «La Russia non è più un fornitore affidabile di energia. Il governo federale si sta preparando a questa eventualità dall’inizio dell’anno», ha dichiarato il cancelliere questa mattina, evidenziando come il suo ... Leggi su open.online (Di domenica 4 settembre 2022) Glidi gas dellahanno raggiunto il livello dell’85,02%. È stata cosìcon quasi un mese dilache il regolamento tedesco aveva messo come obiettivo dare il primo ottobre 2022. Un dato positivo per Berlino, che si trova così nelle condizioni di poter superare più agevolmente rispetto al previsto la stagione invernale, minacciata dallo stop delle forniture dalla Russia che passano per il gasdotto Nord Stream 1. Il dato sulle scorte di gas per laconferma quanto già annunciato dallo stesso Olaf Scholz. «La Russia non è più un fornitore affidabile di energia. Il governo federale si sta preparando a questa eventualità dall’inizio dell’anno», ha dichiarato il cancelliere questa mattina, evidenziando come il suo ...

gparagone : #Gas e #sanzioni, la Germania di fatto si sta opponendo. #Draghi continua invece a parlare di #pricecap. Facendo… - gparagone : #Gas, penso che anche la Germania stia contrattando da sola con la Russia. Non può fare a meno del #gas russo.… - matteosalvinimi : Lo ha già fatto la Francia, lo farà la Germania, DEVE farlo subito anche l’Italia. Aiutare cittadini e imprese a pa… - ilbisa2 : MIGLIAIA MARCIANO IN GERMANIA CON LA BANDIERA RUSSA: “Più gas e meno ucraini” – VIDEO - MenegazziMarina : RT @TatiUdaci: ??Dal 1 ottobre in Germania le strade saranno pattugliate dai militari. Questa misura è stata introdotta a causa dei previ… -