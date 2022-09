Galatasaray, Icardi si avvicina: pista aperta per Depay. Le ultime (Di domenica 4 settembre 2022) In Turchia il mercato è ancora aperto e il Galatasaray dopo Mertens e Torreira studia un altro importante doppio colpo In Turchia il mercato è ancora aperto e il Galatasaray dopo Mertens e Torreira studia un altro importante doppio colpo. Il primo nome della lista è Mauro Icardi. Fuori dal progetto Psg, l’argentino potrebbe provare una nuova esperienza anche per provare a convincere Scaloni per il Mondiale. La società ha offerto 3 milioni netti di ingaggio all’attaccante che ora deve rispondere all’offerta. L’altra pista dei turchi si chiama Depay in uscita dal Barcellona e cercato anche dalla Juventus nel mercato estivo. Lo riporta SportMediaset. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) In Turchia il mercato è ancora aperto e ildopo Mertens e Torreira studia un altro importante doppio colpo In Turchia il mercato è ancora aperto e ildopo Mertens e Torreira studia un altro importante doppio colpo. Il primo nome della lista è Mauro. Fuori dal progetto Psg, l’argentino potrebbe provare una nuova esperienza anche per provare a convincere Scaloni per il Mondiale. La società ha offerto 3 milioni netti di ingaggio all’attaccante che ora deve rispondere all’offerta. L’altradei turchi si chiamain uscita dal Barcellona e cercato anche dalla Juventus nel mercato estivo. Lo riporta SportMediaset. L'articolo proviene da Calcio News 24.

