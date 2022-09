Fratelli Bianchi, una foto li incastra per un pestaggio di 3 anni fa a Velletri: con loro anche Shabani e Tondinelli (Di domenica 4 settembre 2022) Una foto scattata appena dopo un pestaggio incastra i Fratelli Bianchi, a processo a Velletri con l’accusa di lesioni aggravate. Marco e Gabriele, già condannati all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte del 6 settembre del 2020, sono coinvolti anche in altre indagini per un giro di droga e pestaggi. Questa volta, però, lo spaccio non c’entra. Erano le 21:30 del 13 aprile 2019. Jaspret Singh, un 30enne indiano, sta passeggiando per via Madre Teresa di Calcutta, una strada buia di Velletri, in compagnia del suo connazionale Deepak Kumar (30 anni) e un terzo amico. Ad un certo punto, accanto a loro sfreccia una Mini Cooper che li sfiora. Kumar, temendo di essere investito, gli grida qualcosa contro. La Mini ... Leggi su open.online (Di domenica 4 settembre 2022) Unascattata appena dopo un, a processo acon l’accusa di lesioni aggravate. Marco e Gabriele, già condannati all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte del 6 settembre del 2020, sono coinvoltiin altre indagini per un giro di droga e pestaggi. Questa volta, però, lo spaccio non c’entra. Erano le 21:30 del 13 aprile 2019. Jaspret Singh, un 30enne indiano, sta passeggiando per via Madre Teresa di Calcutta, una strada buia di, in compagnia del suo connazionale Deepak Kumar (30) e un terzo amico. Ad un certo punto, accanto asfreccia una Mini Cooper che li sfiora. Kumar, temendo di essere investito, gli grida qualcosa contro. La Mini ...

