Francesco Boccia: “Chi si candida qui resta presente per seguire il territorio fino alla fine (Di domenica 4 settembre 2022) di Erika Noschese “Salerno e Bari sono, ormai da tanti anni, modelli di un Sud che ce l’ha fatta. Hanno vinto la sfida con la sussidiarietà e l’efficienza delle amministrazioni ma contrastando l’autonomia dei ricchi della destra di Salvini. Ora tocca a tutto il Mezzogiorno vincere la sfida contro la destra. In questi anni queste due splendide città di mare, con grandi complessità si sono aperte al mondo, con le reti civiche, l’associazionismo, le loro universita, i porti, con le aree industriali e con comunità che hanno raccolto la sfida del progresso e dell’innovazione, ma sempre e comunque mantenendo una forte pulsione sociale”. Parla così il commissario regionale del Pd, Francesco Boccia, ieri in città per presentare i candidati e le candidate del Partito Democratico. “La coesione sociale qui l’ho toccata con mano ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 4 settembre 2022) di Erika Noschese “Salerno e Bari sono, ormai da tanti anni, modelli di un Sud che ce l’ha fatta. Hanno vinto la sfida con la sussidiarietà e l’efficienza delle amministrazioni ma contrastando l’autonomia dei ricchi della destra di Salvini. Ora tocca a tutto il Mezzogiorno vincere la sfida contro la destra. In questi anni queste due splendide città di mare, con grandi complessità si sono aperte al mondo, con le reti civiche, l’associazionismo, le loro universita, i porti, con le aree industriali e con comunità che hanno raccolto la sfida del progresso e dell’innovazione, ma sempre e comunque mantenendo una forte pulsione sociale”. Parla così il commissario regionale del Pd,, ieri in città per presentare iti e lete del Partito Democratico. “La coesione sociale qui l’ho toccata con mano ...

LucioMascarin : RT @ottogattotto: Così, di primo acchitto, mi vengono in mente i nomi di Pierluigi #Bersani, Nicola #Zingaretti, Massimo #DAlema, Francesco… - PIERPAO67864611 : RT @ottogattotto: Così, di primo acchitto, mi vengono in mente i nomi di Pierluigi #Bersani, Nicola #Zingaretti, Massimo #DAlema, Francesco… - cleghio : RT @ottogattotto: Così, di primo acchitto, mi vengono in mente i nomi di Pierluigi #Bersani, Nicola #Zingaretti, Massimo #DAlema, Francesco… - BrezzadiTerra : RT @ottogattotto: Così, di primo acchitto, mi vengono in mente i nomi di Pierluigi #Bersani, Nicola #Zingaretti, Massimo #DAlema, Francesco… - BottaroRosella : RT @ottogattotto: Così, di primo acchitto, mi vengono in mente i nomi di Pierluigi #Bersani, Nicola #Zingaretti, Massimo #DAlema, Francesco… -