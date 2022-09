Francesca Fialdini, il doloroso ricordo della presentatrice: le parole che toccano il cuore (Di domenica 4 settembre 2022) Francesca Fialdini ha voluto pubblicare su Instagram un dolce ricordo di Piero Angela: il video della presentatrice. La scomparsa di Piero Angela, venuto a mancare lo scorso 13 agosto all’età di 93 anni, ha profondamente commosso l’intero Paese, che ha seguito per decenni lo stimatissimo divulgatore e ha appreso tantissime nozioni scientifiche (e non solo) grazie a programmi come Superquark. L’apprezzamento e l’affetto nei confronti di Piero Angela deriva non solo dalla sua bravura e semplicità nello spiegare anche concetti complessi, ma anche dalla cortesia e dal garbo con cui è riuscito ad entrare per tutti questi anni nelle case degli italiani. Una stima che i telespettatori coltivano anche per suo figlio Alberto, che non è riuscito a trattenere le lacrime alla fine del discorso ... Leggi su kronic (Di domenica 4 settembre 2022)ha voluto pubblicare su Instagram un dolcedi Piero Angela: il video. La scomparsa di Piero Angela, venuto a mancare lo scorso 13 agosto all’età di 93 anni, ha profondamente commosso l’intero Paese, che ha seguito per decenni lo stimatissimo divulgatore e ha appreso tantissime nozioni scientifiche (e non solo) grazie a programmi come Superquark. L’apprezzamento e l’affetto nei confronti di Piero Angela deriva non solo dalla sua bravura e semplicità nello spiegare anche concetti complessi, ma anche dalla cortesia e dal garbo con cui è riuscito ad entrare per tutti questi anni nelle case degli italiani. Una stima che i telespettatori coltivano anche per suo figlio Alberto, che non è riuscito a trattenere le lacrime alla fine del discorso ...

gasparebaglio : RT @DanieleMignardi: Riparte a breve il programma di Francesca Fialdini! 'Da noi..a ruota libera' vuole diventare un happening show. ?? @Ag… - Venezia1600 : RT @veneziaunica: ??È in corso la finale del Premio Campiello 2022 presso lo splendido @teatrolafenice! ??Sintonizzati su @raicinque per seg… - tv_e_calcio : RT @Mattiabuonocore: Lo 0.4% per il Premio Campiello, in prima serata su Rai5 con la conduzione di Francesca Fialdini - Mattiabuonocore : Lo 0.4% per il Premio Campiello, in prima serata su Rai5 con la conduzione di Francesca Fialdini - janemanuelabras : RT @veneziaunica: ??È in corso la finale del Premio Campiello 2022 presso lo splendido @teatrolafenice! ??Sintonizzati su @raicinque per seg… -