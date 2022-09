Forza Italia | Gallone | “Noi il vero centro | diffidate dalle imitazioni”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 4 settembre 2022) Bergamo. È la signora deldestra a Bergamo. Un trascorso politico, lineare e pulito, cominciato da ragazza quando a 27 anni, ha scelto di indossare una maglia che, negli anni, nonostante i ribaltoni, non ha mai tolto. Una maglia certo sudata, con battaglie vissute sul campo, sempre in prima linea, animate e fondate sull’ascolto e sulla filosofia del fare. Lei, all’anagrafe Maria Alessandra, bergamasca doc, 56 anni compiuti il 2 settembre, ha mosso i primi passi nell’aula del consiglio comunale a Bergamo per poi varcare la porta di quella di Roma, dove tutt’ora siede come senatrice di. Una passione nata e mantenuta nel tempo quella per i massimi sistemi, che resiste negli anni, coltivato a suon di amorevoli cure, gettando spesso il cuore oltre l’ostacolo, mosso dall’unica intenzione di ...