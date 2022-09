Forza e Coraggio, com’è bello riassaporare il gusto della vittoria (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – L’analisi del giorno dopo, quella fatta a mente fredda dopo l’esordio vittorioso della Forza e Coraggio contro il Montesarchio. Era Coppa, era la prima sfida ufficiale contro avversari veri e reali. Di sicuro non c’era da aspettarsi di più di quanto visto. Gambe pesanti e un caldo che ha sicuramente inciso sulla gambe provate dalla dura preparazione, ma questo valeva sia per i beneventani che per i caudini. C’era curiosità nel vedere all’opera la nuova squadra di Papa, la Forza e Coraggio chiamata a risollevare nome e onore nel torneo di Promozione, una società che non si è nascosta puntando a vincere tutto ciò che è possibile vincere, campionato o coppa che sia. Squadra rifondata, ma c’era anche da aspettarselo, ed è stato fatto prendendo elementi di categoria ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – L’analisi del giorno dopo, quella fatta a mente fredda dopo l’esordio vittoriosocontro il Montesarchio. Era Coppa, era la prima sfida ufficiale contro avversari veri e reali. Di sicuro non c’era da aspettarsi di più di quanto visto. Gambe pesanti e un caldo che ha sicuramente inciso sulla gambe provate dalla dura preparazione, ma questo valeva sia per i beneventani che per i caudini. C’era curiosità nel vedere all’opera la nuova squadra di Papa, lachiamata a risollevare nome e onore nel torneo di Promozione, una società che non si è nascosta puntando a vincere tutto ciò che è possibile vincere, campionato o coppa che sia. Squadra rifondata, ma c’era anche da aspettarselo, ed è stato fatto prendendo elementi di categoria ...

