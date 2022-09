Forum Ambrosetti, oggi i big della politica. Tajani: inevitabili le sanzioni alla Russia (Di domenica 4 settembre 2022) Ultima giornata di incontri e dibattiti al Forum Ambrosetti a Cernobbio. Dopo le discussioni sull’economia globale e sull’Agenda Europea, oggi il focus sarà sulle prospettive dell’Italia Leggi su ilsole24ore (Di domenica 4 settembre 2022) Ultima giornata di incontri e dibattiti ala Cernobbio. Dopo le discussioni sull’economia globale e sull’Agenda Europea,il focus sarà sulle prospettive dell’Italia

Agenzia_Ansa : Mattarella: 'Fondamentale la puntuale attuazione del Pnrr'. Messaggio del presidente della Repubblica al Forum Ambr… - Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella al Forum Ambrosetti di #Cernobbio: - matteosalvinimi : In diretta il mio intervento a RTL 102.5 per parlare di lavoro, economia e bollette. Di questi temi ne parlerò oggi… - MariaPiaRagosa : RT @renatobrunetta: Pronto per intervenire al Forum @Ambrosetti_! #Cernobbio2022 ?? Puoi seguire qui la diretta - Destradipopolo : GIORGIA #MELONI NON ANDRÀ A LONDRA, IN COMPENSO DOMANI ARRIVA A #CERNOBBIO E DAL PALCO DEL #Forum #AMBROSETTI MAN… -