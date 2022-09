Forum Ambrosetti, Lamorgese: “se aumentano gli sbarchi dei migranti non è colpa del ministro” (Di domenica 4 settembre 2022) Mentre il ministro parla Ocean Viking sbarca 459 clandestini e Emergency annuncia scesa in campo con una sua nave L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 4 settembre 2022) Mentre ilparla Ocean Viking sbarca 459 clandestini e Emergency annuncia scesa in campo con una sua nave L'articolo proviene da Firenze Post.

CarloCalenda : Il mio intervento al Forum Ambrosetti. Per una politica che non divide il Paese ma che fa le cose che devono essere… - matteosalvinimi : Buona domenica da Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Il mio intervento al Forum @Ambrosetti_, seguite la dire… - matteosalvinimi : In diretta il mio intervento a RTL 102.5 per parlare di lavoro, economia e bollette. Di questi temi ne parlerò oggi… - NacLucacrispino : MATTEO SALVINI AL FORUM AMBROSETTI - CERNOBBIO (COMO, 04.09.2022) - AntonioDonatoPa : RT @Michele_Anzaldi: Il servizio pubblico lo fa il Forum Ambrosetti con il primo confronto tra i leader, mentre la Rai latita e annulla add… -