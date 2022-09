Fiorentina Juventus, Igor osservato speciale dei bianconeri: le ultime (Di domenica 4 settembre 2022) La partita tra Fiorentina e Juventus è stata un’occasione per i bianconeri per osservare da vicino il difensore Igor La partita tra Fiorentina e Juventus è stata un’occasione per i bianconeri per osservare da vicino il difensore Igor. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il brasiliano ha convinto tutti e la dirigenza a gennaio potrebbe intavolare una trattativa con i Viola. Alla Juventus serve un centrale mancino per rinforzare la difesa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) La partita traè stata un’occasione per iper osservare da vicino il difensoreLa partita traè stata un’occasione per iper osservare da vicino il difensore. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il brasiliano ha convinto tutti e la dirigenza a gennaio potrebbe intavolare una trattativa con i Viola. Allaserve un centrale mancino per rinforzare la difesa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

OptaPaolo : 0 - La Juventus non ha effettuato nemmeno un tiro nel secondo tempo: per i bianconeri è la quinta volta dal 2004/05… - gippu1 : Tiri in porta della #Juventus di Allegri in cinque partite contro la #Fiorentina di Italiano: andata 2021-22: 1 an… - GoalItalia : MATCH REPORT - #FiorentinaJuve 1-1: Kouame risponde a Milik, Perin salva la Juve parando un rigore a Jovic ?? ? [… - angeloenna : RT @simonesalvador: #SerieA #Juventus ancora una volta inguardabile. Solo difesa a oltranza. Una squadra di questo rango non può 'proporre… - SciabolataFFP : × 52% nella trequarti della Juventus, 11% nella trequarti della Fiorentina; × 4 tiri per la Juventus di cui 1 solo… -