Fiorentina-Juventus, cori antisemiti degli ospiti: “Viola massa di ebrei” (Di domenica 4 settembre 2022) “I Viola non sono italiani, ma una massa di ebrei. Il Viola è il colore che odio, il colore che odio di più, sterilizziamo le donne, così non ne nascono più“. Queste sono le parole incredibilmente scelte da alcuni ultras della Juventus presenti a Firenze, in occasione della recente sfida con la Fiorentina al Franchi. I sostenitori bianconeri, infatti, peraltro filmati e con il video in questione circolato ampiamente tramite i social network, si sono schierati apertamente contro la tifoseria rivale tramite critiche antisemite e assolutamente punibili/da punire. Probabilmente interverrà la Digos, dopo aver visionato le immagini, cercando di individuare i responsabili dell’atto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) “Inon sono italiani, ma unadi. Ilè il colore che odio, il colore che odio di più, sterilizziamo le donne, così non ne nascono più“. Queste sono le parole incredibilmente scelte da alcuni ultras dellapresenti a Firenze, in occasione della recente sfida con laal Franchi. I sostenitori bianconeri, infatti, peraltro filmati e con il video in questione circolato ampiamente tramite i social network, si sono schierati apertamente contro la tifoseria rivale tramite critiche antisemite e assolutamente punibili/da punire. Probabilmente interverrà la Digos, dopo aver visionato le immagini, cercando di individuare i responsabili dell’atto. SportFace.

OptaPaolo : 0 - La Juventus non ha effettuato nemmeno un tiro nel secondo tempo: per i bianconeri è la quinta volta dal 2004/05… - gippu1 : Tiri in porta della #Juventus di Allegri in cinque partite contro la #Fiorentina di Italiano: andata 2021-22: 1 an… - romeoagresti : #FiorentinaJuve, il giorno dopo. ?? - sportface2016 : #FiorentinaJuventus, cori antisemiti degli ultras ospiti: 'Viola massa di ebrei' - WTruniger : Vorrei conoscere il genio che ha creato il programma di compilazione del calendario del campionato di serie A è riu… -