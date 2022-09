Fiorentina, infortunio Milenkovic: quante gare potrebbe saltare (Di domenica 4 settembre 2022) La Fiorentina, contro la Juventus, ha fatto un’ottima partita ma la brutta notizia è arrivata dall’infortunio di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo le ha praticamente giocate tutte fino ad ora e infatti ha accusato un problema all’adduttore che si portava dietro da qualche giorno. infortunio Milenkovic Fiorentina Come riporta Il Tirreno, inoltre, il difensore di Italiano potrebbe saltare la prima partita di Conference League contro l’RFS Riga. Se il problema dovesse essere più serio, poi, potrebbe anche saltare la successiva in campionato. Leggi su rompipallone (Di domenica 4 settembre 2022) La, contro la Juventus, ha fatto un’ottima partita ma la brutta notizia è arrivata dall’di Nikola. Il difensore serbo le ha praticamente giocate tutte fino ad ora e infatti ha accusato un problema all’adduttore che si portava dietro da qualche giorno.Come riporta Il Tirreno, inoltre, il difensore di Italianola prima partita di Conference League contro l’RFS Riga. Se il problema dovesse essere più serio, poi,anchela successiva in campionato.

