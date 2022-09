Fiorentina, dubbio Milenkovic: le sue condizioni (Di domenica 4 settembre 2022) La Fiorentina e Italiano potrebbero perdere Milenkovic per qualche partita, le condizioni del difensore dopo la Juventus La Fiorentina e Italiano potrebbero perdere Milenkovic per qualche partita, le condizioni del difensore dopo la Juventus. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, il serbo potrebbe saltare almeno due partite oltre a quella contro il Riga di Conference. Anche il tecnico Viola in conferenza non si p detto ottimista sul problema del centrale. Domani gli accertamenti del caso per capire l’entità dell’infortunio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Lae Italiano potrebbero perdereper qualche partita, ledel difensore dopo la Juventus Lae Italiano potrebbero perdereper qualche partita, ledel difensore dopo la Juventus. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, il serbo potrebbe saltare almeno due partite oltre a quella contro il Riga di Conference. Anche il tecnico Viola in conferenza non si p detto ottimista sul problema del centrale. Domani gli accertamenti del caso per capire l’entità dell’infortunio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Iemmoz : @DolceStilMilan Anche io vorrei esprimere un dubbio tecnico..non ho capito se al momento mi sta più sui coglioni la… - FootballTalkIt : @DanVMor Senza dubbio ma Ikone gioca molto in conduzione mentre Kouame è più uno da profondità e attacco al secondo… - matteo_saverio : Senza dubbio la Fiorentina meritava il vantaggio in questo primo tempo… - Pumitto9 : RT @dariopelle3: Dubbio: #Miretti titolare ?? la #Fiorentina? Sarebbe la terza consecutiva con prospettiva di perdere minutaggio contro il #… - Gazzetta_it : Dall'Europa ai fischi per Vlahovic, che è in dubbio: Firenze pronta per la Juve -