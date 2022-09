Festival del Cinema di Venezia 2022: il cat eye di Irina Shayk e gli altri beauty look della quinta sera (Di domenica 4 settembre 2022) La modella ammalia col suo occhio bold aprendo la strada a una vera scia di sguardi felini. Ma senza per questo tralasciare la seduzione di labbra vellutate. Red is back Leggi su vanityfair (Di domenica 4 settembre 2022) La moammalia col suo occhio bold aprendo la strada a una vera scia di sguardi felini. Ma senza per questo tralasciare la seduzione di labbra vellutate. Red is back

Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | Alla Mostra del cinema è la giornata de 'L'immensità' di Crialese con Penelope Cruz, il terzo dei cinq… - emergency_ong : Tra poco l'#EMERGENCYfestival #lascelta si conclude con un incontro sul #TerzoSettore: quanto fa bene chi fa del be… - GianlucaVasto : Roma, 30 ago. (Adnkronos) - 'La birra gliela offriamo noi per tutto quello che ha fatto'. Così i ragazzi del Festiv… - trashendentalee : RT @side_spirito: elodie e vabbè vuoi sape' troppo giornalista tg1 festival del cinema di venezia #venezia78 - bambijoon_ : più guardo gli ospiti del festival di venezia più mi mangio le mani per essere a casa a studiare per la sessione qu… -