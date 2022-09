Festa de l'Unità: Cuperlo e Casini si confrontano tra sulle elezioni tra applausi e ironie (Di domenica 4 settembre 2022) Un po' di ironia e relax durante una campagna elettorale "Sapete perché sono qui stasera con Cuperlo? Perché lui è sempre applaudito alle feste dell'Unità e ho pensato: applaudiranno anche me". "Pier, ... Leggi su globalist (Di domenica 4 settembre 2022) Un po' di ironia e relax durante una campagna elettorale "Sapete perché sono qui stasera con? Perché lui è sempre applaudito alle feste dell'e ho pensato: applaudiranno anche me". "Pier, ...

EnricoLetta : L'1 settembre parte la mia #campagnaelettorale in #Lombardia per dire #25settembrevotoPD. Al via con una festa dell… - graziamorisi : @EsercitoCrucian Vanno a pulire i cessi della festa dell unità - graziamorisi : @gorla_marco Letta con i volontari della festa dell’unità - paola_emiliani : @qfwfq71 @Ci1812 Nessuna festa Unità, nessuna raccolta fondi, ma ha servito in una pizzeria “Pizza out” dove lavorano ragazzi autistici. - 96Volpi : RT @GiacomoMariotto: Ieri sera sono intervenuto alla Festa dell'Unità di Reggio Emilia per parlare di Europa in compagnia di @96Volpi e @gu… -