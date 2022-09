Federica torna a Venezia: dopo le nozze ecco il red carpet tra le star (Di domenica 4 settembre 2022) Una settimana dopo il matrimonio con Matteo Giunta, Federica Pellegrini torna a Venezia, ovviamente accompagnata da suo marito. La campionessa olimpica ieri sera è stata ospite della festa di Vanity ... Leggi su gazzetta (Di domenica 4 settembre 2022) Una settimanail matrimonio con Matteo Giunta,Pellegrini, ovviamente accompagnata da suo marito. La campionessa olimpica ieri sera è stata ospite della festa di Vanity ...

bigwhit35339302 : RT @Gazzetta_it: Federica torna a Venezia: dopo le nozze ecco il red carpet tra le star - Gazzetta_it : Federica torna a Venezia: dopo le nozze ecco il red carpet tra le star - ugh_ihatenene : @raggiomortale torna da chiello federica - BiathlonAzzurro : Domani il via del @nordicfestival, kermesse di Annecy organizzata dal campione transalpino @martinfkde. Al via oltr… - RobiC_tw : @Dakar54841997 Bravo, torna a guardare donne che non te la sarebbero mai e che per questo chiami baldra*che ?? Che l… -