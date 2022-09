Fantacalcio, Spezia-Bologna: Arnautovic o Hristov? Gol o autogol? La decisione della Lega (Di domenica 4 settembre 2022) Ci pensa il solito Arnautovic a portare in vantaggio il Bologna contro lo Spezia nell’unico match delle 15:00 della quinta giornata di Serie A. Una domenica pomeriggio che si apre anche con un dubbio Fantacalcio: sugli sviluppi di un lancio di Medel, Arnautovic è scattato in posizione regolare, ha saltato Dragowski e ha messo in rete con la deviazione di Hristov. Palla in rete e un dubbio Fantacalcio: è gol di Arnautovic o autorete di Hristov? Da valutare la direzione del pallone sul tiro dell’austriaco. Per ora però la Lega Serie A ha assegnato il gol proprio ad Arnautovic. Sportface.it vi terrà aggiornati in caso di cambiementi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Ci pensa il solitoa portare in vantaggio ilcontro lonell’unico match delle 15:00quinta giornata di Serie A. Una domenica pomeriggio che si apre anche con un dubbio: sugli sviluppi di un lancio di Medel,è scattato in posizione regolare, ha saltato Dragowski e ha messo in rete con la deviazione di. Palla in rete e un dubbio: è gol dio autorete di? Da valutare la direzione del pallone sul tiro dell’austriaco. Per ora però laSerie A ha assegnato il gol proprio ad. Sportface.it vi terrà aggiornati in caso di cambiementi. SportFace.

