F1, Toto Wolff: “Abbiamo cercato di vincere con Hamilton, ma è andata male” (Di domenica 4 settembre 2022) Il GP d’Olanda, 15° round del Mondiale 2022 di F1, è andato in archivio. E’ arrivato il decimo trionfo stagionale dell’olandese Max Verstappen che ha preceduto il britannico George Russell (Mercedes) e il monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Lewis Hamilton, con l’altra W13, ha concluso quarto e con non poco malumore. Ecco che, per la scuderia di Brackley, questo weekend è stato tra luci e ombre. E’ evidente che la monoposto si sia espresse molto bene, specie con le gomme dure, e messo nelle condizioni Hamilton di andarsi a prendere la vittoria. Nello stesso tempo, non ha convinto la strategia per l’asso nativo di Stevenage che, nei fatti, dalla prima piazza ha concluso giù dal podio. A detta di Toto Wolff, Team Principal della Mercedes, le cose stanno così: “Ne Abbiamo parlato prima della gara e il ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Il GP d’Olanda, 15° round del Mondiale 2022 di F1, è andato in archivio. E’ arrivato il decimo trionfo stagionale dell’olandese Max Verstappen che ha preceduto il britannico George Russell (Mercedes) e il monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Lewis, con l’altra W13, ha concluso quarto e con non poco malumore. Ecco che, per la scuderia di Brackley, questo weekend è stato tra luci e ombre. E’ evidente che la monoposto si sia espresse molto bene, specie con le gomme dure, e messo nelle condizionidi andarsi a prendere la vittoria. Nello stesso tempo, non ha convinto la strategia per l’asso nativo di Stevenage che, nei fatti, dalla prima piazza ha concluso giù dal podio. A detta di, Team Principal della Mercedes, le cose stanno così: “Neparlato prima della gara e il ...

