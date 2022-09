F1 su TV8, GP Olanda 2022: orario differita, programma, quando vedere la gara in chiaro (Di domenica 4 settembre 2022) L’odierna giornata di domenica 4 settembre 2022 sarà teatro della 32ma edizione del Gran Premio d’Olanda di Formula 1. Sarà però solo la seconda post-resurrezione. L’appuntamento è infatti stato costantemente parte integrante del calendario iridato sino al 1985, poiché ben 30 dei primi 36 Mondiali hanno visto le monoposto sfidarsi sul tracciato di Zandvoort. Cionondimeno, negli anni ’80 il pubblico e gli sponsor olandesi avevano già da tempo cominciato a disinteressarsi del Circus. Così la massima categoria automobilistica, avendo a disposizione mercati più redditizi, abbandonò i Paesi Bassi. In maniera apparentemente definitiva, vista l’evoluzione avuta dalla categoria nei decenni successivi. Invece l’astro di Max Verstappen ha completamente cambiato le carte in tavola. L’enorme popolarità guadagnata in patria da Super Max già da adolescente ha ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) L’odierna giornata di domenica 4 settembresarà teatro della 32ma edizione del Gran Premio d’di Formula 1. Sarà però solo la seconda post-resurrezione. L’appuntamento è infatti stato costantemente parte integrante del calendario iridato sino al 1985, poiché ben 30 dei primi 36 Mondiali hanno visto le monoposto sfidarsi sul tracciato di Zandvoort. Cionondimeno, negli anni ’80 il pubblico e gli sponsor olandesi avevano già da tempo cominciato a disinteressarsi del Circus. Così la massima categoria automobilistica, avendo a disposizione mercati più redditizi, abbandonò i Paesi Bassi. In maniera apparentemente definitiva, vista l’evoluzione avuta dalla categoria nei decenni successivi. Invece l’astro di Max Verstappen ha completamente cambiato le carte in tavola. L’enorme popolarità guadagnata in patria da Super Max già da adolescente ha ...

Caterinadiiorgi : Orari F1 oggi TV8 Olanda 2022 con diretta su SKY e NOW - QuotidianoMotor : Orari F1 oggi TV8 Olanda 2022 con diretta su SKY e NOW - motoblog : Orari F1 oggi TV8 Olanda 2022 con diretta su SKY e NOW -