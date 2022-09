F1 oggi, GP Olanda 2022: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di domenica 4 settembre 2022) oggi, domenica 4 settembre, andrà in scena il GP d’Olanda, 15° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Zandvoort la Ferrari cercherà di invertire il trend delle ultime gare, anche se sarà molto complicato prevalere nei confronti di Max Verstappen. Il campione del mondo in carica, leader del campionato, ha realizzato la pole-position ieri, mettendo in mostra una confidenza con la sua Red Bull fuori dal comune. In più, nel corso del time-attack, il padrone di casa ha dimostrato di essere assai performante con le gomme usate, potendosi permettere di risparmiare un set di gomme nuove. Un aspetto che potrebbe dargli un grande vantaggio in gara. La Rossa, con Charles Leclerc e Carlos Sainz secondo e terzo in griglia, cercherà di mettere pressione già dal via all’alfiere di Milton Keynes per imporre la propria strategia ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022), domenica 4 settembre, andrà in scena il GP d’, 15° round del Mondialedi F1. Sulla pista di Zandvoort la Ferrari cercherà di invertire il trend delle ultime gare, anche se sarà molto complicato prevalere nei confronti di Max Verstappen. Il campione del mondo in carica, leader del campionato, ha realizzato la pole-position ieri, mettendo in mostra una confidenza con la sua Red Bull fuori dal comune. In più, nel corso del time-attack, il padrone di casa ha dimostrato di essere assai performante con le gomme usate, potendosi permettere di risparmiare un set di gomme nuove. Un aspetto che potrebbe dargli un grande vantaggio in. La Rossa, con Charles Leclerc e Carlos Sainz secondo e terzo in griglia, cercherà di mettere pressione già dal via all’alfiere di Milton Keynes per imporre la propria strategia ...

