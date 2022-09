F1 | Max Verstappen vince il GP di casa a Zandvoort davanti a Russell e Leclerc Beffa atroce per Hamilton | penalizzato Sainz

(Di domenica 4 settembre 2022) Al termine di una gara ricca di episodi e colpi di scena, Maxsi impone aal pubblico diil Gran Premio d’Olanda 2022, quindicesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si tratta della decima affermazione dell’anno (la 30ma in carriera) per il fuoriclasse della Red Bull, che precede sul podio odierno la Mercedes di Georgee la Ferrari di Charles. Grande deluso di giornata Lewis, ai piedi del podio in quarta posizione per un grave errore di strategia del muretto box in occasione della Safety Car a fine gara. Domenica disastrosa per Carlos, protagonista di una lunga serie di episodi sfortunati e grotteschi che lo relegano in ottava posizione a causa di una ...

I piloti sfrecceranno a casa di, che dopo la rimonta pazzesca di domenica scorsa in ... Vogliamo vincere a casa die poi da noi. Affrontiamo gara per gara. Siamo in casa di, ci sarà ...Il pilota monegasco della Scuderia Ferrari ha detto di non essere preoccupato per l'infinità di tifosi olandesi che sarà sulle tribune per sostenere: "Conabbiamo un buon rapporto, ... Max Verstappen, rischio sostituzione del cambio e penalità in griglia a Zandvoort Horner: "Siamo tranquilli" A Zandvoort l'olandese della Red Bull domina e porta a casa il quarto successo consecutivo, mentre la Ferrari chiude sul podio con Leclerc ma dietro anche a Russell al termine di una corsa caratterizz ...