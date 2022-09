F1, la Ferrari non ha saputo sviluppare la macchina e ha patito il nuovo regolamento. Ora anche Mercedes è davanti… (Di domenica 4 settembre 2022) Tira una brutta aria. La Ferrari era in attesa di conferme dopo la debacle prestazionale di Spa-Francorchamps (Belgio) e queste ci sono state: Max Verstappen-Red Bull fanno un altro sport. Sul tracciato di Zandvoort (Paesi Bassi), in teoria più favorevole alla Rossa, si è assistito al 10° trionfo stagionale di Max nel Mondiale 2022 di F1 che ha portato 30 i successi in carriera. Di questo passo il record di vittorie in un’annata di Sebastian Vettel e di Michael Schumacher (13) è a tiro. Un trend nel quale la Rossa si è smarrita. Se è vero che per buona parte di questo 2022, erano stati gli errori di piloti e di strategia ad affossare il Cavallino Rampante, adesso è la vettura che non ha più lo scettro. Sì, perché dall’Ungheria il vento è cambiato e ascoltiamo ripetutamente dal Team Principal, Mattia Binotto, parlare di mancanza di ritmo. Difficile stabilire con ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Tira una brutta aria. Laera in attesa di conferme dopo la debacle prestazionale di Spa-Francorchamps (Belgio) e queste ci sono state: Max Verstappen-Red Bull fanno un altro sport. Sul tracciato di Zandvoort (Paesi Bassi), in teoria più favorevole alla Rossa, si è assistito al 10° trionfo stagionale di Max nel Mondiale 2022 di F1 che ha portato 30 i successi in carriera. Di questo passo il record di vittorie in un’annata di Sebastian Vettel e di Michael Schumacher (13) è a tiro. Un trend nel quale la Rossa si è smarrita. Se è vero che per buona parte di questo 2022, erano stati gli errori di piloti e di strategia ad affossare il Cavallino Rampante, adesso è la vettura che non ha più lo scettro. Sì, perché dall’Ungheria il vento è cambiato e ascoltiamo ripetutamente dal Team Principal, Mattia Binotto, parlare di mancanza di ritmo. Difficile stabilire con ...

