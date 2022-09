(Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – Max, scattato dalla pole position, al comando del Gp d’a Zandvoort in avvio. L’olandese della Red Bull dopo 10 dei 72 giri in programma precede le duedel monegasco Charles Leclerc, staccato di circa 1”5, e dello spagnolo Carlos Sainz, che è terzo a quasi 6”. A seguire la Mercedes dell’inglese Lewis Hamilton e la Red Bull del messicano Sergio Perez. Funweek.

SkySportF1 : ?? SUPER MAX POOOLE POSITION ? ?? Che duello con Leclerc e Sainz I risultati ? - ledicoladelsud : F1 Gp Olanda 2022, Verstappen leader davanti alle Ferrari – Diretta - lifestyleblogit : F1 Gp Olanda 2022, Verstappen leader davanti alle Ferrari - Diretta - - Sport_Fair : #DutchGP La partenza del GP d'Olanda di #Formula1: contatto tra #Sainz e #Hamilton | VIDEO - Agenzia_Ansa : F1: Verstappen scatta in testa nel GP d'Olanda, poi le Ferrari #ANSA -

L'olandese della Red Bull dovrà fare i conti con i suoi rivali, soprattutto i ferraristi, che dopo il difficile weekend belga sono motivati a far bene: 'in Olanda sarà diverso dal Belgio, ma dobbiamo ...(ANSA) - ROMA, 04 SET - Partenza regolare nel Gp d'Olanda di Formula 1. Sul circuito di Zandvoort, parte in testa Max Verstappen su Red Bull ...