F1 Gp Olanda 2022 | Verstappen leader davanti alle Ferrari – Diretta

(Adnkronos) – Max Verstappen, scattato dalla pole position, al comando del Gp d'Olanda a Zandvoort in avvio. L'olandese della Red Bull dopo 10 dei 72 giri in programma precede le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc, staccato di circa 1"5, e dello spagnolo Carlos Sainz, che è terzo a quasi 6". A seguire la Mercedes dell'inglese Lewis Hamilton e la Red Bull del messicano Sergio Perez.

