Europei pallanuoto 2022: vittorie larghe per Montenegro e Grecia, ai quarti anche Georgia e Francia (Di domenica 4 settembre 2022) Con i match pomeridiani e serali di oggi si sono conclusi gli ottavi di finale degli Europei di pallanuoto maschile 2022. In primo luogo il match tra Montenegro e Romania è terminato con il punteggio di 13-8, qualificando i montenegrini ai quarti di finale contro l’Ungheria. Vittoria importante anche per la Grecia, 22-9 contro Israele, che ai quarti si troverà davanti la Spagna. Successivamente la Georgia ha battuto 12-8 l’Olanda, qualificandosi ai quarti contro la Croazia. Infine successo di misura per la Francia contro la Serbia, 10-9, che ai quarti troverà l’Italia. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Con i match pomeridiani e serali di oggi si sono conclusi gli ottavi di finale deglidimaschile. In primo luogo il match trae Romania è terminato con il punteggio di 13-8, qualificando i montenegrini aidi finale contro l’Ungheria. Vittoria importanteper la, 22-9 contro Israele, che aisi troverà davanti la Spagna. Successivamente laha battuto 12-8 l’Olanda, qualificandosi aicontro la Croazia. Infine successo di misura per lacontro la Serbia, 10-9, che aitroverà l’Italia. SportFace.

