Europei Master a Ostia | i successi della pallanuoto al Polo Natatorio

(Di domenica 4 settembre 2022)– AlAcquatico Frecciarossa disi assegnano le medaglie deglidi Romadi. Nove finalissime, una per ciascuna fascia di età. Partite da quattro tempi di cinque minuti, con 40 secondi di possesso palla e 30 secondi con l’uomo in più. Le squadre azzurre in finale per il primo posto sono cinque. L’impresa riesce alle ragazzePro Recco e agli over 65 del Nuoto 2000 Napoli. Le liguri, una super squadra composta da ex agoniste e campionesse internazionali del calibro di Blanca Gil e Mercedes Stieber, battono 6-2 le irlandesi del Kerelete Sport (4 gol di Simona Abbate, uno di Gaia Apilongo e l’altro del capitano Eliana Acampora). Il Nuoto 2000 Napoli supera 6-3 i modesti tedeschi del Dusseldorfer, dopo aver eliminato nel girone ...