Eurobasket 2022 | Pozzecco | “Non abbiamo mai mollato | orgoglioso della squadra”

(Di domenica 4 settembre 2022) Dopo la sconfitta che ha subito l’Italia, per 85-81, contro la Grecia, il ct Gianmarcoha voluto fare i complimenti a tutti coloro che sono scesi in campo per regalare una serata di basket ad altissimo livello. “Congratulazioni a tutti, alla Grecia innanzitutto ma anche a noi – ha affermato il coach degli azzurri –: quello di stasera è stato un grande spettacolo. Dobbiamo essere orgogliosi di quantofatto perché nonmai. Questa partita è veramente un bellissimo spot per la pallacanestro, ovvio che avrei preferito andare al supplementare e vincerla ma sono comunque fiducioso guardando al futuro. So che i tifosi hanno apprezzato lo sforzo dei miei giocatori, come ripeto sempre sono moltodi loro e del loro atteggiamento”. SportFace.

Gianmarco Pozzecco ha parlato dopo la sconfitta con la Grecia nel 2° turno di. 85 - 81 il risultato per gli ellenici, trascinati dallo straordinario Giannis Antetokounmpo . Primo ko per gli azzurri nel torneo: lunedì si torna in campo contro l' Ucraina in un match ...Non riesce all'Italia l'impresa contro la Grecia di Antetokounmpo . Dopo il successo all'esordio contro l'Estonia, gli azzurri cedono per 85 - 81 a una delle favorite dell'. Al Forum d'Assago di Milano il pubblico tricolore è caldissimo. Ma non basta per limare il gap con i greci che prendono il largo fin dall'inizio. Si oscilla quasi sempre su un divario ...Le parole di Simone Fontecchio dopo la sconfitta subita dall'Italia contro la Grecia nell'esordio ad Eurobasket 2022 ...