Esonero Mihajlovic, ore tese in casa Bologna: cosa può succedere (Di domenica 4 settembre 2022) Esonero Mihajlovic, sono ore tese in casa Bologna per il destino del tecnico dei rossoblù: cosa può succedere Secondo quanto riferito da Dazn, dopo il pari di oggi il Bologna ha in programma domani un incontro con Sinisa Mihajlovic. I dirigenti rossoblù avrebbero lasciato lo stadio ligure visibilmente contrariati, ma per il momento il tecnico ha preferito glissare sulla vicenda, nonostante si inizi a vociferare di un Esonero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

