Esercitazioni Usa-Egitto nel Mediterraneo. Spunta un sottomarino russo (Di domenica 4 settembre 2022) Egitto e Stati Uniti hanno mosso le proprie unità navali nel Mediterraneo in un’esercitazione congiunta che, come sottolinea il ministero della Difesa egiziano, contribuisce allo scambio di esperienze comuni tre i militari egiziani e quelli statunitensi, rafforzando la cooperazione. Alle manovre hanno preso parte la portaelicotteri “Gamal Abdel Nasser” e la fregata “Al Galala” mentre gli Usa hanno partecipato con il cacciatorpediniere “USS Delbert Black”, parte del Carrier Strike Group 10 — che da agosto 2022 è guidato dalla portaerei “Uss George Washington”. La George Washington, con tutto il suo gruppo da battaglia ha doppiato Gibilterra il 25 agosto, sostituendo la bandiera a Stelle e Strisce americana mostrata per settimane dalla “USS Harry Truman” nel Mediterraneo. Le due portaerei e le navi collegate si sono esercitate nello ... Leggi su formiche (Di domenica 4 settembre 2022)e Stati Uniti hanno mosso le proprie unità navali nelin un’esercitazione congiunta che, come sottolinea il ministero della Difesa egiziano, contribuisce allo scambio di esperienze comuni tre i militari egiziani e quelli statunitensi, rafforzando la cooperazione. Alle manovre hanno preso parte la portaelicotteri “Gamal Abdel Nasser” e la fregata “Al Galala” mentre gli Usa hanno partecipato con il cacciatorpediniere “USS Delbert Black”, parte del Carrier Strike Group 10 — che da agosto 2022 è guidato dalla portaerei “Uss George Washington”. La George Washington, con tutto il suo gruppo da battaglia ha doppiato Gibilterra il 25 agosto, sostituendo la bandiera a Stelle e Strisce americana mostrata per settimane dalla “USS Harry Truman” nel. Le due portaerei e le navi collegate si sono esercitate nello ...

