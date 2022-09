Eros e libido, da Traviata a Rigoletto: ma quanto è hot la lirica. Così l’opera è passata dallo scandalo per un piede alla sua rivoluzione sessuale (Di domenica 4 settembre 2022) Nella fiaba seicentesca, Cenerentola viene riconosciuta perché la scarpina aderisce al suo piedino, non ai piedoni delle sorellastre. Nell’omonima opera di Rossini (1817), invece, la calzatura è sostituita da un braccialetto. E ciò per salvaguardare la pudicizia. Mostrare un piede femminile agli spettatori, a quei tempi, era disdicevole. Siamo dunque ben lontani dall’aristocratico alluce di Sarah Ferguson (Fergie per i tabloids), duchessa di York, succhiato dal miliardario texano John Bryan: nel 1992, le foto deliziarono i lettori di tutto il mondo, e la rossa Fergie fu appellata, senza colpo ferire, Duchessa di Pork; segno che in un secolo e mezzo i costumi erano mutati. Ma anche il teatro lirico non rimase nell’Ottocento quello di Rossini. Nella Bohème (1897), Giacomo Puccini, in contrasto con i librettisti, volle che Musetta seducesse Marcello fingendo un male al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Nella fiaba seicentesca, Cenerentola viene riconosciuta perché la scarpina aderisce al suo piedino, non ai piedoni delle sorellastre. Nell’omonima opera di Rossini (1817), invece, la calzatura è sostituita da un braccialetto. E ciò per salvaguardare la pudicizia. Mostrare unfemminile agli spettatori, a quei tempi, era disdicevole. Siamo dunque ben lontani dall’aristocratico alluce di Sarah Ferguson (Fergie per i tabloids), duchessa di York, succhiato dal miliardario texano John Bryan: nel 1992, le foto deliziarono i lettori di tutto il mondo, e la rossa Fergie fu appellata, senza colpo ferire, Duchessa di Pork; segno che in un secolo e mezzo i costumi erano mutati. Ma anche il teatro lirico non rimase nell’Ottocento quello di Rossini. Nella Bohème (1897), Giacomo Puccini, in contrasto con i librettisti, volle che Musetta seducesse Marcello fingendo un male al ...

FQMagazineit : Eros e libido, da Traviata a Rigoletto: ma quanto è hot la lirica. Così l’opera è passata dallo scandalo per un pie… - casini_alberto : Libertà è povertá e sana libido che sfocia nell'Eros risanante e rivitalizzante,sesso ossesso possesso sessione pro… - marcolatini19 : Mi potreste dire quale categoria si YouPorn è quella di sorpassare una bici in auto o furgone per tagliargli la str… -

Machshevet Israel Freud e Bluher ...quel protoscisma e la rivolta semi - filiale contro gli 'eccessi di libido' (soprattutto libido di ... Carteggio su omosessualità, eros e politica (1912 - 1913), a cura e con illuminante introduzione di ... Nessun maggior piacere... - Livio Cadè E non potrei escludere che l'uomo trovi il suo fondamentale appagamento non nell'eros, nella pace ... Libido e potere È noto che c'è una certa voluttà nel soffrire e nell'esser passivi. Per molti è ... TGCOM ...quel protoscisma e la rivolta semi - filiale contro gli 'eccessi di' (soprattuttodi ... Carteggio su omosessualità,e politica (1912 - 1913), a cura e con illuminante introduzione di ...E non potrei escludere che l'uomo trovi il suo fondamentale appagamento non nell', nella pace ...e potere È noto che c'è una certa voluttà nel soffrire e nell'esser passivi. Per molti è ... Oroscopo del sesso: come sarà settembre sotto le lenzuola