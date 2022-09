Energia: Bonelli, 'rinnovabili non gas da Algeria che fa esercitazioni con Russia e Cina' (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set. (Adnkronos) - “L'Algeria, che ha rifornito l'Italia di gas per 22,5 miliardi di mc nel 2021, parteciperà, il prossimo 7 settembre, a esercitazioni militari insieme a Russia e Cina. Invece di pensare all'esercito, dovremmo riflettere su come, oggi e domani, il gas sia una fonte energetica altamente instabile e su come sbloccare le rinnovabili nel nostro Paese". Lo afferma il co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli, leader dell'Alleanza Verdi e Sinistra, nelle cui liste è candidato alle prossime elezioni politiche. “Nessuna forza politica presente a questa competizione elettorale, a parte l'Alleanza Verdi Sinistra –aggiunge- chiede con forza di sbloccare le rinnovabili nominando urgentemente un commissario, come si è fatto con i ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set. (Adnkronos) - “L', che ha rifornito l'Italia di gas per 22,5 miliardi di mc nel 2021, parteciperà, il prossimo 7 settembre, amilitari insieme a. Invece di pensare all'esercito, dovremmo riflettere su come, oggi e domani, il gas sia una fonte energetica altamente instabile e su come sbloccare lenel nostro Paese". Lo afferma il co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo, leader dell'Alleanza Verdi e Sinistra, nelle cui liste è candidato alle prossime elezioni politiche. “Nessuna forza politica presente a questa competizione elettorale, a parte l'Alleanza Verdi Sinistra –aggiunge- chiede con forza di sbloccare lenominando urgentemente un commissario, come si è fatto con i ...

