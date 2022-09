Empoli, Zanetti: «La Salernitana ha speso 50 milioni, ma significa poco per me» (Di domenica 4 settembre 2022) L’allenatore dell’Empoli Zanetti ha parlato in conferenza stampa in vista della Salernitana Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta in casa della Salernitana. milioni SPESI – «Mi viene da pensare che una squadra che ha investito 50 milioni sul mercato non lotti per il nostro stesso obiettivo, ma questo significa poco. Come sempre sarà ancora una volta il campo a parlare. Dobbiamo fare risultato e cercare di dare continuità di prestazione. La fine del mercato fa iniziare un altro capitolo, sono arrivati ragazzi importanti che alzano il livello. Anche i nuovi si sono presentati bene anche se devono mettere minuti nelle gambe». FORMAZIONE – «Può darsi che ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) L’allenatore dell’ha parlato in conferenza stampa in vista dellaPaolo, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta in casa dellaSPESI – «Mi viene da pensare che una squadra che ha investito 50sul mercato non lotti per il nostro stesso obiettivo, ma questo. Come sempre sarà ancora una volta il campo a parlare. Dobbiamo fare risultato e cercare di dare continuità di prestazione. La fine del mercato fa iniziare un altro capitolo, sono arrivati ragazzi importanti che alzano il livello. Anche i nuovi si sono presentati bene anche se devono mettere minuti nelle gambe». FORMAZIONE – «Può darsi che ...

SalernoSport24 : ??? Verso #SalernitanaEmpoli ??? 'Difficile vederli come una concorrente per la salvezza' ?? Zanetti in conferenza sta… - EmpoliCalcio : Le parole di mister Zanetti alla vigilia di Salernitana-Empoli su #EmpoliFootballChannel ?????? - sportface2016 : #Empoli, #Zanetti: 'La #Salernitana non lotta per il nostro stesso obiettivo' - TuttoSalerno : Empoli, Zanetti: 'Difficile pensare che la Salernitana possa lottare per la salvezza, realtà importante e in cresci… - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Verso Salernitana-Empoli, Zanetti: “Arrivi importanti alzano il livello” #empolifc -