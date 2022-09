Elezioni: Scotto (Art.1), 'bene Letta su Jobs Act, chiusa stagione blairismo' (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set (Adnkronos) - "Non ho votato il Jobs Act e mi sono battuto in Parlamento perché non passasse. In questi anni abbiamo lavorato perché venisse superato e perché la sinistra tornasse a fare il suo mestiere: difendere chi lotta per avere un lavoro dignitoso e perché la precarietà non fosse il segno di una generazione condannata allo sfruttamento". Lo scrive su Facebook il coordinatore di Articolo 1 Arturo Scotto. "Le dichiarazioni di Enrico Letta chiudono definitivamente con la stagione del blairismo. Se i cittadini ci daranno la fiducia faremo come in Spagna: il contratto a tempo indeterminato come bussola e fine dei contratti precari. Perché è giusto", aggiunge Scotto. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set (Adnkronos) - "Non ho votato ilAct e mi sono battuto in Parlamento perché non passasse. In questi anni abbiamo lavorato perché venisse superato e perché la sinistra tornasse a fare il suo mestiere: difendere chi lotta per avere un lavoro dignitoso e perché la precarietà non fosse il segno di una generazione condannata allo sfruttamento". Lo scrive su Facebook il coordinatore di Articolo 1 Arturo. "Le dichiarazioni di Enricochiudono definitivamente con ladel. Se i cittadini ci daranno la fiducia faremo come in Spagna: il contratto a tempo indeterminato come bussola e fine dei contratti precari. Perché è giusto", aggiunge

