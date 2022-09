Elezioni: Salvini, 'vorrei creare ministero Ai, innovazione e digitalizzazione a Milano' (Di domenica 4 settembre 2022) Cernobbio (Como), 4 set. (Adnkronos) - Un 'ministero per l'intelligenza artificiale, l'innovazione e la digitalizzazione' con sede a Milano. E' l'idea del leader della Lega Matteo Salvini che, intervenendo al Forum di Cernobbio, ha detto: "Parlando con alcuni, mi è arrivata una suggestione assolutamente interessante su cui lavorare: un ministero per l'intelligenza artificiale, l'innovazione e la digitalizzazione, che porti l'Italia nel futuro e raduni competenze oggi sparse. A Milano. Laddove ci sono i brevetti e le grandi sedi. A chi mi ha regalato questo spunto dico grazie, la politica ha bisogno di voi e vi ringrazio per quello che farete". Così leader della Lega Matteo Salvini intervenendo al Forum Ambrosetti, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Cernobbio (Como), 4 set. (Adnkronos) - Un 'per l'intelligenza artificiale, l'e la' con sede a. E' l'idea del leader della Lega Matteoche, intervenendo al Forum di Cernobbio, ha detto: "Parlando con alcuni, mi è arrivata una suggestione assolutamente interessante su cui lavorare: unper l'intelligenza artificiale, l'e la, che porti l'Italia nel futuro e raduni competenze oggi sparse. A. Laddove ci sono i brevetti e le grandi sedi. A chi mi ha regalato questo spunto dico grazie, la politica ha bisogno di voi e vi ringrazio per quello che farete". Così leader della Lega Matteointervenendo al Forum Ambrosetti, in ...

