Elezioni | Romeo | ' ministero a Milano iniziativa che guarda a futuro'

Roma, 4 set. (Adnkronos) - "La proposta di un ministero per l'Innovazione e la digitalizzazione lanciata da Salvini al forum di Cernobbio è un'iniziativa di buonsenso che guarda al futuro. La volontà di realizzare questo dicastero con sede a Milano è una dimostrazione chiara ed evidente del pragmatismo che guida la Lega, raccogliendo addirittura il benestare del sindaco di Milano Sala. Mentre dal Pd continuano a parlare di patrimoniale e proposte che non hanno motivo di essere, Salvini bada al sodo nell'interesse del Paese". Lo afferma Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato.

