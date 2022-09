Elezioni: Renzi, 'Meloni premier non spaventa, ma attenti al portafoglio' (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set (Adnkronos) - Meloni premier spaventa? "No. Secondo me la Meloni non attenta alla libertà e alla democrazia di nessuno, se viene votata è giusto. Ma attenti al portafoglio, l'economia ha bisogno di chi non sfascia i conti". Lo ha detto Matteo Renzi a Zona bianca. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set (Adnkronos) -? "No. Secondo me lanon attenta alla libertà e alla democrazia di nessuno, se viene votata è giusto. Maal, l'economia ha bisogno di chi non sfascia i conti". Lo ha detto Matteoa Zona bianca.

